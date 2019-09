Prenderà il via lunedì 7 ottobre il corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri con permesso di soggiorno organizzato dal Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti della provincia di Ravenna, in collaborazione con il comune di Castel Bolognese e l’Unione della Romagna Faentina.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 17 presso il Centro Sociale Auser Viale Umberto I n. 48 a Castel Bolognese.

Iscrizioni e informazioni presso:

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castel Bolognese (Piazza Bernardi 1, piano terra), Tel. 0546-655824 il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Castel Bolognese (Piazza Bernardi 1, primo piano) Tel. 0546-655845 dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 13.00.