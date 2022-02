Al Museo Nazionale di Ravenna inaugurata un’area dove poter accudire e allattare i bambini | VIDEO

Inaugurato al Museo Nazionale di Ravenna il “Baby Pit-Stop”, un angolo dedicato alla cura e all’intrattenimento dei bambini, dove sarà possibile anche allattare i neonati. Si tratta del primo punto allestito a Ravenna all’interno di un progetto avviato da Soroptimist International e Unicef, all’interno del programma “Insieme per l’allattamento”. Nell’area gratuita individuata all’interno del museo, il Soroptimist club di Ravenna ha provveduto all’allestimento con l’acquisto degli arredi idonei e la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti per la decorazione, mentre Unicef provvederà a rifornire lo spazio con i materiali informativi per la promozione e la sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza