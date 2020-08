“Purtroppo, il trend – giorno dopo giorno – è negativo, con una curva dei contagi in pesante rialzo” ha commentato il sindaco Giovanni Malpezzi sul proprio profilo Facebook “Considerate, inoltre, che questo numero non tiene conto di persone eventualmente accertate positive da strutture sanitarie fuori Regione.

È l’effetto della mobilità vacanziera e della movida irresponsabile. Il virus circola con le persone e più ci si sposta, più “lui” gira. In questo mese, molti italiani sono andati all’estero o in luoghi di vacanza affollati e molti lavoratori stranieri residenti a Faenza, sono tornati temporaneamente nei Paesi di provenienza. A ciò si aggiungano, feste e festini vissuti senza molte precauzioni”.

Dopo l’analisi della situazione in città, i numeri della pandemia a Faenza

di questi solo 1 è ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare (di cui 16 asintomatici).

Soggetti attualmente in quarantena: n. 174 (al 30/8).

Il dato non distingue fra persone positive e persone in quarantena precauzionale (rientrate dall’estero o venute a stretto contatto con soggetti positivi). Purtroppo l’Ausl non fornisce – per motivi di privacy – questa informazione.

Soggetti che hanno già completato la quarantena (totale dall’inizio di marzo al 27/8) : n. 756.

Complessivamente, dall’inizio della pandemia, ogni 1.000 faentini, ben 16 di loro sono stati posti in quarantena !