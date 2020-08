Dante 2021: due capolavori dell’arte medievale dalla Galleria degli Uffizi a Ravenna

Due opere custodite nella Galleria degli Uffizi verranno concesse in prestito al Comune di Ravenna da parte del museo fiorentino in occasione del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri per il progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”: si tratta di due capolavori della pittura medievale.

Con l’accordo di collaborazione pluriennale tra la Galleria degli Uffizi e il Comune di Ravenna si amplia l’offerta culturale della città.

Tre mostre omaggeranno il Sommo Poeta attraverso differenti prospettive organizzate da Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura e MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.