Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 302 casi: si tratta di 158 pazienti di sesso maschile e 144 pazienti di sesso femminile; 72 asintomatici e 230 sintomatici; 298 in isolamento domiciliare e 4 ricoveri. Nel dettaglio: 96 per contact tracing; 147 per sintomi; 59 per test privati.

I tamponi eseguiti sono stati 3053. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: due pazienti di sesso maschile di 76 e 78 anni e una paziente di sesso femminile di 61 anni. Si possono stimare in circa 182 le guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 42003.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

3 fuori provincia

8 Alfonsine

9 Bagnacavallo

1 Bagnara di Romagna

9 Brisighella

5 Castel Bolognese

22 Cervia

4 Conselice

2 Cotignola

36 Faenza

9 Fusignano

19 Lugo

2 Massa Lombarda

144 Ravenna

17 Russi

2 Sant’Agata sul Santerno

10 Solarolo