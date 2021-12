Furgone incastrato nel sottopasso di via Medaglie d’Oro. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì pomeriggio. Il furgone, che procedeva in direzione di via Malpighi, ha ignorato il divieto d’accesso per i veicoli che superano i 3m di altezza ed è subito rimasto incastrato con il cassone, incapace di proseguire e di tornare indietro. Immediatamente si sono create code in entrambi i sensi di marcia. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine e sul posto si è portata una volante dei Carabinieri per chiudere il sottopasso alla circolazione e per aiutare il conducente del furgone a liberare il veicolo. Le operazioni sono durate fino alle 16.15 circa, quando il mezzo è stato liberato solo dopo aver sgonfiato gli pneumatici.