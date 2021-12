Confartigianato incontra la nuova giunta: sburocratizzazione, PNRR, porto e indotto al centro dell’incontro | VIDEO

Confartigianato incontra la nuova amministrazione di Ravenna. L’associazione rappresentativa dell’artigianato e della piccola e media impresa ha incontrato la nuova giunta guidata da Michele de Pascale per presentare le questioni più urgenti che pesano sulle spalle del più importante settore economico-lavorativo del territorio ravennate e romagnolo. Un tradizionale incontro dopo l’elezione che fa seguito all’appuntamento pre-elettorale con tutti i candidati sindaco per porre le basi per un rapporto futuro improntato sul costante dialogo.