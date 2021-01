“Non sarebbe necessario precisarlo – sottolinea Ottavio Righini, Presidente 50&più provincia di Ravenna – ma il 2020 passerà alla storia come “anno orribile” (sperando che non sia soppiantato dal 2021 appena iniziato!) per tutti, ma un po’ di più per le persone anziane. Infatti, i morti ed i colpiti si contano soprattutto fra gli over. La nostra associazione 50&più (nome nato oltre quaranta anni fa, quando oltrepassati i 50, si cominciava ad essere anziani, oggi fortunatamente non è più così) ha fra i propri membri persone che vanno ben oltre questa soglia di età, in genere sono 60, 70, 80 e anche 90enni, principalmente pensionati che provengono dai settori del terziario (commercio, turismo e servizi). Che ricordiamo come il settore economicamente fra i più colpiti da questa pandemia.

Così abbiamo pensato, comunque sicuri che non potremo mai scordare questi mesi (anni?) terribili, che esorcizzarli con la rappresentazione in foto avrebbe potuto essere di una qualche utilità. Certo non abbiamo inventato nulla di nuovo, passando per poco originali, ciononostante abbiamo creduto che mettere “nero su bianco” il periodaccio con foto d’autore poteva essere un modo per ricordarci, per ricordare quanto sta accadendo in questo tempo.

Ecco allora nascere il concorso fotografico a sezione unica ad immagini digitali, dal tema GLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID con il supporto tecnico del Circolo Fotografico Ravennate ed il patrocinio della Confcommercio provincia di Ravenna. Questo concorso è possibile grazie alla grande disponibilità del presidente del Circolo Veniero Rubboli e del suo vice Jorio Amadei ed avrà una giuria di prestigio composta dal celebre fotografo professionista ravennate Giampiero Corelli, autori di libri di successo, dal presidente del Fotocineclub di Forlì Moreno Diana e dal sottoscritto presidente di 50&più.

Il termine di presentazione delle opere è fissato per il 31 maggio 2021, e tutte le notizie utili si trovano nel sito del circolo: www.circolofotogaficoravennate.it.

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori italiani con iscrizione gratuita. Importanti premi per i primi tre classificati e per due segnalati, di cui uno riservato ad un socio della 50&più nazionale.

Dopo il responso della giuria che si riunirà il 5 maggio 2021 è prevista la premiazione il 13 giugno presso le vetrine del ‘Private Banking’ di Piazza del Popolo a Ravenna (gentilmente concesse dalla Banca La Cassa di Ravenna) dove verrà anche allestita la mostra delle foto vincenti e segnalate, che rimarrà aperta al pubblico fino al 27 dello stesso mese.

Le opere esposte – conclude Righini – saranno raccolte in un libro fotografico che 50&più provincia di Ravenna renderà disponibile ai propri associati”.