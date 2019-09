Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, sabato 21 e domenica 22 settembre prossimi, la Casa Museo Raffaele Bendandi promuove due eventi.

Sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00 visite guidate alla casa Museo, in via Manara 17, a Faenza, a cura della presidente, Paola Pescerelli Lagorio, dal titolo “La casa di via Manara è una delle mete preferite della Signora curiosità”.

L’ultima visita guidata inizierà alle 18.30.

Il giorno successivo, domenica 22 settembre, al mattino, “Insieme verso il parco”, attività di orientamento e caccia al tesoro per grandi e piccini al parco Bucci.

Ritrovo alle ore 9.00, davanti all’entrata principale del parco.

Al termine dell’attività, alle 12.00 circa, merenda per tutti.