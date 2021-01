È stato rimosso nella mattinata di giovedì l’ordigno bellico ritrovato a San Pancrazio di Russi lungo via Franguelline Nuove. Dopo il ritrovamento del reperto militare, un colpo di mortaio, la zona era stata chiusa al traffico e al passaggio dalle Forze dell’Ordine. Alle 11 di giovedì mattina sul posto sono arrivati gli artificieri da Padova e hanno messo in sicurezza l’area. Quasi certamente, il colpo di mortaio è stato posizionato lungo la strada da qualcuno. Probabilmente l’esplosivo è stato trovato in un campo, spostato e depositato lungo la strada in modo che qualcuno lo notasse, obbligando però così a chiudere l’intera area all’altezza di via Barleti. Ora i Carabinieri hanno iniziato le indagini per risalire al responsabile del ritrovamento e dell’abbandono.