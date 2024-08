Concessioni balneari: primo giorno di sciopero, ombrelloni chiusi per due ore

Come annunciato nei giorni scorsi molti imprenditori balneari hanno deciso di partecipare alla prima delle tre giornate di sciopero nazionale per la questione delle concessioni.

Un gesto simbolico che ha l’obiettivo di mettere in evidenza la necessità di un intervento immediato da parte del Governo per fare chiarezza sulle procedure e riconoscere gli investimenti fatti.

Questa mattina, quindi, gli ombrelloni sono rimasti chiusi per due ore e, se non dovessero arrivare risposte, lo scioperò verrà organizzato anche nelle giornate del 19 agosto, per quattro ore, e del 29 agosto, con la chiusura totale.