Un uomo un 30enne di Alfonsine la notte scorsa scendendo dalla rampa del traghetto con l’auto una Toyota Rav 4 è finito in acqua. Provvidenziale l’intervento di un pescatore, un 48enne lughese che si è tuffato ed ha tratto in salvo l’automobilista. L’uomo e poi stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale di Ravenna e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Piccole ferite per il pescatore “salvatore” che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo la Capitaneria di Porto e la Polizia locale per gli accertamenti.