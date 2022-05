Dal 3 al 5 giugno torna il Festival delle Culture: tanti appuntamenti, protagoniste le comunità straniere | VIDEO

Con la Fiumana di venerdì 3 giugno per le vie del centro si aprirà anche quest’anno il Festival delle Culture di Ravenna. Gli eventi in realtà inizieranno fin dalla mattina, all’Almagià dove è previsto un incontro fra i centri interculturali protagonisti delle politiche di inclusione dell’Emilia-Romagna. Alle 17 in piazza San Francesco la cerimonia di apertura della XV edizione del festival promosso dall’assessorato all’immigrazione, una performance fra teatro e danza e a seguire appunto il corteo che porterà all’Almagià, fermandosi ai Giardini Speyer e alla Darsena. Dal 3 al 5 giugno si susseguiranno pomeriggi e serate intense fra appuntamenti culturali, gastronomici e incontri di approfondimento alla scoperta delle culture delle varie comunità straniere