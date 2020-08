Il professor Roberto Balzani, storico e presidente IBC Emilia-Romagna, giovedì 3 settembre alla Rocca Brancaleone di Ravenna, per il referendum sulla riduzione dei parlamentari.

Mancano poche settimane al referendum sulla riduzione dei parlamentari, Azione e +Europa comitati di Ravenna, organizzano un incontro aperto a tutti alla Rocca Brancaleone, giovedì 3 settembre, ore 18.00, con il professor Roberto Balzani, storico e presidente IBC Emilia-Romagna.

Apriranno questo evento, Filippo Govoni, referente provinciale di Azione e Nevio Salimbeni portavoce del comitato +Europa di Ravenna. Coordinerà l’incontro Maria De Lorenzo del Comitato Cominciamo dal No.

Nevio Salimbeni: “Vogliamo presentare le ragioni di sostanza che ci vedono schierati per il NO; lo facciamo ben sapendo che le riforme servono e che anche la riduzione dei parlamentari non è un tabù. I cittadini devono però valutare il contesto politico e i risultati effettivi di un taglio lineare SENZA RIFORMA del Parlamento: minor efficienza, minor efficacia, minore rappresentanza di idee e territori, massimo potere – e già ne hanno troppo – alle leadership di pochi partiti e faccendieri. Il 3 racconteremo il nostro NO riformista” precisa Salimbeni di +Europa.

“Azione ritiene necessaria una riforma che semplifichi e renda più efficiente l’architettura istituzionale, ma il semplice taglio dei parlamentari va esattamente nella direzione opposta” afferma Filippo Govoni “questo comporterà rallentamenti nell’attività legislativa e maggiore ingovernabilità. Inoltre punta a indebolire la rappresentanza dei territori, un primo tassello del progetto politico del Movimento 5 Stelle che, come ha più volte dichiarato, vorrebbe abolire il Parlamento e la democrazia rappresentativa. Noi votiamo NO per fermare la “casta” dell’incompetenza” conclude il referente provinciale di Azione.

In caso di maltempo, l’evento si terrà alla Sala Buzzi, via Berlinguer 11 a Ravenna.