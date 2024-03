All’interno del protocollo d’intesa firmato lo scorso anno tra Provincia di Ravenna, Ufficio Scolastico Regionale e Tavolo provinciale dell’Imprenditoria, si stanno realizzando varie progettualità, che mirano ad avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese.

In particolare, CNA Ravenna, grazie anche a un finanziamento della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ha predisposto un ampio progetto denominato CNA@School che mira a diffondere nei giovani studenti la cultura del lavoro, del fare impresa, il valore di creare o lavorare in una PMI locale e quindi di dare sempre più elementi utili a migliorare l’orientamento. Il progetto parte dalle scuole elementari, passando per le medie fino alle superiori e coinvolge, oltre agli studenti, anche docenti e genitori.

Nei giorni scorsi si è svolto lo spettacolo “Ognuno è perfetto! Anche se c’è chi lo nasconde proprio bene…” realizzato da Michele Dotti, a tu per tu gli studenti delle scuole Medie dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Berti” di Bagnacavallo, alla presenza della Sindaca Eleonora Proni, del Dirigente Scolastico Moreno Folli e, per la CNA, di Luca Coffari, Responsabile Dipartimento Politiche Economiche, Sociali, Sindacali, e Nicola Iseppi, Responsabile Area Bassa Romagna.

La seconda tappa del progetto prevede il coinvolgimento di genitori e famiglie, con uno spettacolo opportunamente adattato pensato appositamente per favorire la riflessione comune tra genitori e figli sul valore della diversità come bussola nella ricerca di sé, fra limiti e talenti. Sarà uno spettacolo che conduce in modo ironico, all’origini dell’empatia, dalla condivisione e della fiducia in sé stessi e negli altri. Per migliorare la nostra vita, la qualità delle relazioni e ritrovare speranza nel futuro. Appuntamento, quindi, a lunedì 25 marzo alle ore 20.30 presso il Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo dove si terrà “la prima” dello spettacolo aperta a tutte le famiglie insieme agli studenti.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Berti” di Bagnacavallo con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Il Progetto CNA@School continuerà con le Scuole Medie a Faenza e Ravenna mentre per le scuole superiori, è in corso di svolgimento anche presso il Liceo Torricelli di Faenza, l’Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini di Ravenna, il Polo tecnico e liceo di Lugo.