Giovedì 21 marzo ha preso avvio il progetto percorso «Crescere in – seme», che porterà alla riqualificazione di alcune zone orto presenti nelle aree verdi della scuola dell’infanzia «Capucci» di Lugo, compromesse dall’alluvione.

I bambini delle sezioni dei grandi (5-6 anni) faranno esperienze di osservazione, manipolazione, esplorazione sensoriale prendendo consapevolezza su ciò che accade in natura a partire dai semi, fino ad arrivare alla scelta e alla messa a dimora di piante e fiori per favorire una connessione concreta la natura.

Il percorso «Crescere in – seme», strutturato in cinque incontri, si inserisce all’interno di una progettazione che considera l’educazione all’aperto il filo conduttore delle esperienze che sono proposte a scuola, nell’ottica di una didattica che si pone come principale obiettivo la promozione del benessere dei bambini e delle bambine. È realizzato grazie alla collaborazione tra il coordinamento pedagogico, il Ceas dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e la psicologa e orto terapeuta Claudia Martoni, che condurrà le fasi operative del progetto con le sezioni della scuola.