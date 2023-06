Giovedì 8 giugno 2023 alle ore 17.00 nell’Aula Magna del Polo delle Arti, sede congiunta dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica, in Piazza Kennedy 7 a Ravenna, avrà luogo la presentazione del romanzo psicologico “II mal secco” di Giacomo Di Marco pubblicato nel 2022 dalle Edizioni del Girasole.

Giacomo Di Marco, analista freudiano, nato nel cuore della Sicilia a San Michele di Ganzaria in provincia di Catania, vive a Rovereto in provincia di Trento e il suo primo romanzo sarà presentato da Claudio Widmann, analista junghiano che é nato in provincia di Trento (comune di Romeno) e vive tra Ravenna e Padova.

Widmann ha al suo attivo numerose pubblicazioni monografiche come “II simbolismo dei colori”, “La simbologia del presepe”, “Le terapie immaginative”, “Manuale di training autogeno”, “La Divina Commedia come percorso di vita” (2020, in tre volumi).

Di Marco, dai lunghi anni dell’ascolto professionale, ha invece sviluppato soprattutto la sua passione per la letteratura: prima del romanzo, ha pubblicato una raccolta di liriche (“Parigi e altri luoghi”, 2006) e una raccolta di racconti (“L’ardenza”, 2016).

II suo “II mal secco” nasce come un giallo e come un giallo si sviluppa senza che venga mai scoperto l’assassino del professore di francese protagonista involontario del romanzo stesso. Si scopre in compenso che “il mal secco” non é solo una malattia dell’albero di limone ma anche una dimensione dell’anima.

Saluti introduttivi della Direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Professoressa Paola Babini, e della Professoressa Anna Maria Storace Direttrice del Conservatorio Giuseppe Verdi.

Subito prima e subito dopo la conversazione saranno eseguiti due brevi brani musicali dagli studenti del Conservatorio.

L’ingresso é gratuito.