#Cittadine! Alla conquista del voto è il tema dello spettacolo in programma venerdì 5 e sabato 6 aprile, promossi dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza, in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena e con la compartecipazione degli assessorati alle Politiche di genere e alla Cultura del Comune di Ravenna.

L’evento verrà realizzato al Teatro Alighieri e affronta il lungo viaggio delle donne per ottenere il diritto di voto e vedrà protagonisti le allieve e gli allievi delle scuole di danza del territorio.

Venerdì 5 aprile è prevista la prova generale, alle 20.30, aperta al pubblico con un biglietto d’ingresso di 10 euro, che si potrà acquistare la sera stessa al teatro.

Sabato 6 aprile, alle 10, è invece in programma il matinée per le scuole con ingresso gratuito.

Oggi in buona parte del mondo le donne godono di più diritti rispetto al passato, ma se questo è possibile bisogna ringraziare persone che hanno dato la vita per ottenerli. In Italia, le donne ottennero il diritto di voto solo nel 1946. Il suffragio femminile è una delle tappe più importanti nella lotta per l’emancipazione delle donne.

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento sarà possibile acquistare il libro #Cittadine! Alla conquista del voto! Il libro è frutto di un esame scrupoloso di testi letterari e di documenti del Parlamento e potrà essere acquistato nel teatro nei giorni dell’evento.