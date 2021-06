Attivo nel mondo musicale indipendente da oltre trentacinque anni, Amerigo Verardi è una figura a sé nel panorama italiano, con un curriculum ampio ed eclettico: tra le altre cose, la leadership di Allison Run e Lula, il progetto Lotus, gli impegni come produttore di studio (per i quali nel 2000 è stato anche premiato dal MEI) e una carriera da solista in bilico tra canzoni psichedeliche e deviazioni sperimentali coronata nel 2016 dal monumentale “Hippie Dixit”.

Nel novembre 2020 l’antologia “Walking On The Bridge” ha raccolto in tre CD l’intera produzione degli Allison Run e una notevole quantità di materiale inedito della band, mentre nel febbraio 2021 “Un sogno di Maila” – il quinto album a suo nome – ha ancora una volta conquistato la critica per fantasia, ispirazione, spessore e coraggio nel seguire schemi fuori dal coro. Il “PIMI 2021” è il giusto riconoscimento non solo a quanto da lui realizzato nell’ultimo anno, ma anche alla sua lunga e luminosa storia rock.

Il Premio sarà consegnato sabato 2 ottobre dalla mani del giornalista, scrittore e critico musicale Federico Guglielmi in occasione della ventiseiesima edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 1* al 3 ottobre.

Intanto al Music Day di Roma insieme al cantautore Avincola e a Figurine Forever sono stati presentati i primi nomi che saranno al MEI 2021 dal 1 al 3 ottobre: saranno infatti premiati al MEI La Rappresentante di Lista, come miglior artista indipendente a Sanremo 2021 con il sito OAPlus, già premiati nel 2015 ad avvio carriera sempre al MEI per la miglior voce, e il cantautore riminese Lorenzo Kruger che vinse 20 anni fa Faenza Rock proprio a Faenza agli esordi, presenterà il suo nuovo album con Woodworm Label festeggiando i 10 anni di attività. L’apertura del Mei il primo ottobre sarà caratterizzata dalla serata “Omaggio ai 40 anni senza Rino” con la Rino Gaetano Band e diversi ospiti coordinati dal nipote Alessandro Gaetano.

Nel frattempo sono sono stati ben 130, equamente divisi tra artisti e band, i giovani – età massima 40 anni – che si sono candidati al Meeting Music Contest “Il coraggio di dire «io»” promosso da Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Il 9 giugno era la data ultima valida per l’iscrizione. Ora la Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del MEI di Faenza entro il 30 giugno selezionerà i semifinalisti che si esibiranno sui palchi della Fiera di Rimini dal 20 al 23 agosto (il Meeting quest’anno si tiene dal 20 al 25 agosto). Tutte le votazioni si svolgeranno in maniera palese e trasparente.

I selezionati si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto, che sarà presentata da Lorenzo Baglioni e vedrà all’opera una Giuria d’Onore, composta da Baglioni stesso, N.A.I.P., Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme a Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, coordinatori, che valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione.

Il primo classificato vincerà la possibilità di esibirsi (ovviamente live) al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti 2021, ma anche di registrare il proprio singolo nello Studio Sonos di Maffucci Music, con stampa di cd a cura di MEI e AMG Disk e Distribuzione digitale MEIDigital. Sono previsti anche l’audizione con alcuni Produttori Indipendenti, una promozione gratuita a cura dell’Ufficio Stampa L’Altoparlante con promo radio fino a fine anno, nonché, dulcis in fundo, una chitarra Tanglewood dal valore di 500 euro a cura di CAFIM, la confederazione europea che riunisce i fabbricanti di strumenti musicali, i distributori e le loro associazioni nazionali.

È poi previsto un Premio Speciale de La Grande Onda per la registrazione e distribuzione del Miglior Brano Urban (Hip Hop, R’n’B, Rap, Trap) tra tutti i partecipanti. Il brano sarà selezionato dallo staff de La Grande Onda, label indipendente fondata da Piotta, noto rapper italiano e autore della colonna sonora dell’ultima serie di Suburra.

Infine, il Sindaco di Faenza ha ufficialmente invitato i Maneskin a Faenza dopo il loro bel post intitolato “Che Viaggio Incredibile” che ha unito la foto degli esordi a Faenza con quella dei loro attuali successi: i Maneskin dall’esordio al MEI di Faenza fino alla vittoria all’Eurovision Song Festival passando per X Factor e Sanremo, hanno così dato un grande riconoscimento al MEI e ai palchi dei festival per Indipendenti.