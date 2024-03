E’ scomparso a soli 21 anni Leonardo Gramegna, giocatore di calcio a 5 della Mernap Faneza.

Leo, classe 2002, aveva indossato le maglie di Russi, Virtus Faenza, Imolese Calcio e del Faventia. Il giovane si è spento dopo una malattia.

Ecco il cordoglio della Mernap:

“Appresa la terribile notizia la Mernap Faenza si stringe attorno alla famiglia Gramegna per la scomparsa, a soli 21 anni di Leonardo. Leo, che giocava nella nostra prima squadra e la cui presenza ci ha accompagnato in questi anni sportivi, era un ragazzo solare che amava lo sport e la vita. Era un amico sincero di tutti noi e tutti noi: allenatori, dirigenti, giocatori e giocatrici gli volevamo bene.

La sua maglia #17 ci ha accompagnato in tutte le partite fino a sabato scorso quando abbiamo festeggiato la vittoria del campionato, e ogni volta che qualcuno dei ragazzi faceva un gol abbiamo issato quella maglia sperando che un giorno Leo sarebbe ritornato a calcare quel campo con noi. Non ci sono altre parole per questo momento di grande dolore. Ci uniamo al cordoglio dei suoi familiari ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze.