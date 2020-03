Donna in bicicletta investita in via Filanda Nuova. Il grave incidente è avvenuto martedì mattina, poco prima delle 9. Sul posto, per ricostruire le dinamiche dell’incidente, è arrivata una pattuglia della Polizia Locale. Al momento, sono diversi i punti oscuri legati all’episodio.

Lo scontro sembrerebbe si sia verificato all’incrocio fra la pista ciclopedonale lungo via Filanda Nuova e via Biasola. All’altezza dell’intersezione è avvenuto l’impatto fra la bici e l’auto, una Chevrolet guidata da una ragazza. Dopo lo scontro, molto violento, la donna è caduta sull’asfalto. Al suo arrivo, il personale del 118, medici e infermieri, ha riscontrato un quadro clinico di estrema gravità. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la ciclista è stata quindi trasferita con il codice di massima gravità, mediante l’elicottero di Romagna Soccorso, al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, via Filanda Nuova e via Biasiola sono state chiuse al traffico.