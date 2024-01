La cava Crocetta si trasferisce in via Sant’Andrea. Si tratta di uno dei progetti di urbanizzazione votati dal consiglio comunale nel 2020. Gli altri furono le urbanizzazione di via Ghilana e di via Sant’Orsola. Da anni il comitato di cittadini residenti nell’area di Cava Crocetta e di Cava Zannona chiedeva al Comune di Faenza un trasferimento dell’attività. Un problema fortemente sentito dopo gli incendi nell’estate 2018 e nell’inverno 2019.

Il nuovo sito produttivo avrà un’area di stoccaggio e lavorazione di 25 mila metri quadrati che consentiranno di stoccare rifiuti e materiale vario fino ad un’altezza massima di 5 metri. Non è ancora stata stabilita la potenzialità della nuova cava, che probabilmente però sarà autorizzata ad ospitare meno della metà del materiale autorizzato per Cava Crocetta.