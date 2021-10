Diversi interventi nella giornata di giovedì a causa del maltempo da parte dei Vigili del Fuoco in provincia di Ravenna. Molte le chiamate che hanno raggiunto la centrale operativa di Ravenna.

Le squadre del 115 sono state chiamate per diverse tipologie di interventi: rami pericolanti, rimozione alberi, prosciugamenti. I danni maggiori si sono registrati a Faenza, dove nel pomeriggio, poco dopo le 16.30, due squadre dei Vigili del Fuoco sono dovute intervenire in via Sacchetti con autopompa e autogru per rimuovere un albero caduto su alcune automobili in sosta all’altezza dell’incrocio con viale Vittorio Veneto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche la Polizia Locale della Romagna Faentina per i rilievi di circostanza.