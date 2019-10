Un carrello per le emergenze, senza lattice, donato al reparto di Rianimazione

Un nuovo carrello per le emergenze, senza lattice, donato al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Ravenna, per scongiurare eventuali reazioni allergiche da parte dei pazienti. Il carrello servirà il reparto e sarà indispensabile per le emergenze intraospedaliere, quando medici e infermieri saranno chiamati a spostarsi velocemente in altre aree dell’ospedale con tutta l’attrezzatura medica al seguito ed è stato donato dall’associazione “Allergie Latex-Nichel”, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori della sanità sulle problematiche scaturenti dall’allergia al lattice