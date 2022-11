La Cassa di Ravenna Spa, a seguito della mareggiata che ha colpito martedì scorso, 22 novembre, il litorale ravennate e ferrarese, per consentire alle famiglie, agli stabilimenti balneari ed alle imprese colpite di ripristinare i beni danneggiati, ha costituito un plafond dedicato di Euro 10.000.000,00 per finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 gennaio 2023 attesteranno di aver subito i danni sopra citati.

I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di € 150.000,00, attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con comode rate mensili e zero diritti di istruttoria.

Con questa tempestiva iniziativa La Cassa di Ravenna Spa intende dare un altro forte segnale di sostegno alle Famiglie ed a tutte le Imprese del territorio, supportandole concretamente, e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici.