L’Emilia-Romagna sceglie la Romagna Faentina per il festival sul futuro digitale

Tre giorni a Faenza per parlare di digitale e innovazione tecnologica. L’Unione della Romagna Faentina è infatti stata scelta dalla Regione Emilia-Romagna per ospitare il festival After dedicato ai futuri digital, già in scena a Modena e Reggio Emilia. L’appuntamento sarà ai Salesiani dall’1 al 3 dicembre, quando, a fianco di After, si terranno anche i Digital Days per avvicinare la cittadinanza al tema digitale, organizzati dall’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con Romagna Tech.

I due festival racconteranno quindi il tema digitale nell’industria manifatturiera, nella robotica, nell’agroalimentare, nei servizi ai cittadini, nel turismo e nella cultura, attraverso anche laboratori pensati con alcune scolaresche