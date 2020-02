Si è costituita la Federazione Italiana Esercenti Gioco Legale – F.I.E.G.L., Federazione di categoria promossa e organizzata sindacalmente da Confesercenti.

Presidente nazionale è stato eletto Stefano Papalia.

Della presidenza faranno parte quattro imprenditori dell’Emilia Romagna: Roberto Rossi di Cesena, Massimo Marchi di Modena, Mauro Scagnelli di Piacenza e Celso Montanari di Lugo, presidente nazionale di Assotabaccai.

La F.I.E.G.L. è stata costituita per la tutela e la promozione professionale, economica e sociale degli operatori titolari di esercizi di gioco legale, con vincita in denaro, distribuiti sul territorio nazionale e associati alla Confederazione e ha come obiettivo primario la tutela delle imprese e il contrasto all’illegalità nel settore.