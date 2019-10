Il club Officina Ferrarese di auto d’epoca ha scelto Ravenna per il suo raduno sociale d’autunno. Domenica 20 ottobre circa 60 auto dagli anni 40 agli anni 80 (Lancia, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes, MG, Porsche, ecc) arriveranno alle 11 in piazza Mameli. “Sarà l’occasione per poter ammirare – afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani che accoglierà la carovana – tanti modelli che hanno fatto la storia delle case automobilistiche. Questa visita conferma l’attrattività della nostra città, meta frequente per l’automotorismo storico, in termini turistici e di accoglienza. Ringraziamo il presidente del club ferrarese Riccardo Zavatti e il suo staff per aver scelto nuovamente Ravenna dopo pochi anni dal loro precedente raduno”. Insieme al vicesindaco ci sarà anche Flavio Mingozzi e alcuni volontari che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione della Mille Miglia.

I partecipanti hanno in programma la visita ad alcuni monumenti e chiese del centro e ripartiranno verso le 16-17 per ritornare a Ferrara.