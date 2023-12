In Prefettura a Ravenna si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare l’argomento della criminalità predatoria, con riferimento all’area della Romagna Faentina ed in particolare del Comune di Castel Bolognese, nonché per stabilire misure di potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo durante le prossime festività natalizie e di fine anno.

La richiesta del Sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza di esaminare l’andamento della criminalità nel Comune castellano è stata tempestivamente raccolta dal Comitato, e si è resa necessaria dopo alcuni episodi di microcriminalità avvenuti nelle ultime settimane in particolare nel centro del paese, destando preoccupazione soprattutto tra i commercianti.

Dall’esame dei reati, come hanno evidenziato sia il Questore Lucio Pennella che il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Andrea Lachi non è emersa una recrudescenza dei reati predatori che risultano stabili nel corso dell’anno corrente rispetto all’analogo periodo del 2022.

“Ciò nonostante – ha affermato il Prefetto De Rosa – continuerà a restare alta l’attenzione delle Forze dell’Ordine in quest’area dove ci muoveremo in un’ottica di maggiore attività di prevenzione, al fine di garantire nelle vie del centro di Castel Bolognese più sicurezza ed il controllo del territorio sarà rafforzato da parte di tutte le Forze di Polizia con il supporto anche della Polizia Locale”.

Molto importante sarà anche la rete di videosorveglianza di cui il Comune di Castel Bolognese è già dotato ed è significativo poi rilevare – come ha sottolineato il Sindaco Luca Della Godenza – “il finanziamento di circa 900.000 euro ottenuto dalla Regione per la rigenerazione della Caserma dei Carabinieri che consentirà di accogliere fino a 12 militari rendendo la struttura punto di riferimento per la vallata del Senio”.

A questa notizia estremamente positiva l’Amministrazione locale ha offerto ampia disponibilità a svolgere con la propria Polizia Locale controlli preserali nelle zone del centro che si andranno ad aggiungere a quelli delle altre Forze di Polizia.

Il Comitato si è poi occupato del potenziamento delle misure di controllo e vigilanza del territorio in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno che si concentreranno soprattutto nelle aree dei centri cittadini del capoluogo e della Provincia, con particolare riferimento ai luoghi dello shopping, dei mercatini natalizi, nei pressi delle stazioni ferroviarie e presso l’Hub portuale di Ravenna.

Tutti gli aspetti operativi e di dettaglio saranno definiti in un apposito Tavolo Tecnico convocato dal Questore di Ravenna.

Da parte dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco sono stati confermati i collaudati piani operativi di impego già predisposti per questo periodo di festività.

Per quanto concerne i fenomeni di degrado urbano riconducibili al consumo di bevande alcoliche fuori dagli spazi appositamente consentiti dei vari esercizi pubblici, è stata ribadita l’opportunità dell’adozione di provvedimenti di limitazione finalizzati a contrastare il consumo e l’abuso di alcolici e super alcolici vietandone l’asporto o quanto meno il consumo fuori dai predetti spazi.

In considerazione delle direttive ministeriali sarà innalzato il livello di attenzione anche per contrastare la commercializzazione illecita di manufatti pirotecnici.

Infine il Comitato ha approvato i progetti “Scuole Sicure” presentati dai Comuni di Alfonsine e Massa Lombarda per un importo complessivo di 24.000 euro che prevedono iniziative per contrastare lo spaccio di stupefacenti.