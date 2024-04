“Camminata della salute: fragili”

Tutti possono camminare in prima linea

Dal mese di aprile per tutto quello di ottobre ‘SANO Medical Fitness’ organizza la ‘Camminata della salute’, attività fisica adattata outdoor rivolta a persone autonome con ridotta capacità motoria, in programma tutti i martedì, alle 18.30, al Parco Bucci di Faenza. Le camminate sono aperte a tutti e saranno guidate da un chinesiologo. Un’attività semplice come il cammino, abbinata ad alcune “pause attive” di esercizio fisico, sono un strumento valido per contrastare la sedentarietà e per migliorare la qualità di vita. Gli interessati saranno sottoposti a un colloquio preliminare per valutare l’indice di fragilità, che permetterà la formazione di gruppi omogenei in relazione alle capacità motorie dei partecipanti.

Gli aderenti all’iniziativa sono guidati in un percorso che si articolerà in tre fasi:

Ø Percorso A (circa 1 km) camminata lenta (riscaldamento) all’interno del parco Bucci

Ø Percorso B (circa 2 km) camminata più sostenuta, all’esterno del parco Bucci

Ø Percorso C (circa 1 km) camminata lenta (defaticamento) all’interno del parco

Al termine di ogni percorso è prevista una “pausa attiva” di esercizi mirati al potenziamento muscolare, all’agilità e alla flessibilità. A supervisionare l’attività dei partecipanti ci sarà lo specialista del movimento, in possesso di qualifica Walking Leader, rilasciata dall’Ausl della Romagna. La struttura del gruppo è studiata per far fronte alle esigenze dei partecipanti: dalla persona con scarsa resistenza fisica, alla persona che sceglie di camminare rispettando i propri limiti.

“La salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale ‘e non semplicemente’ assenza di malattie o infermità” (OMS). In virtù di questa definizione, la Palestra della Salute SANO Medical Fitness, oltre a garantire il fabbisogno di movimento, propone ai suoi utenti, con cadenza mensile, una Camminata a tema che ha lo scopo di facilitare la socializzazione e favorire il benessere psico-sociale.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Faenza e dall’Asl Romagna.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita per gli utenti di ‘SANO Medical Fitness’, invece per i partecipanti esterni è richiesta una quota, una tantum, di 25 euro, che dà diritto alla valutazione funzionale tecnica e la partecipazione alle “Camminate a tema” (costo a carico del partecipante).