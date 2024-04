Da aprile prenderanno il via all’Arka Park di Russi (zona Stazione FS) corsi gratuiti di skateboard e roller freestyle per ragazze e ragazzi, organizzati da ASD ICE-IN LINE IMOLA nell’ambito del progetto Sport di Tutti – Inclusione «EDUCARE ALL’APERTO: sport e inclusione si incontrano a Russi».

SPORT DI TUTTI – Inclusione è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Si tratta di un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità.

SPORT DI TUTTI – Inclusione, in generale, ha l’obiettivo di:

promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di emarginazione, inseriti anche in contesti difficili;

favorire l’attività sportiva come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale;

incoraggiare la realizzazione di attività sportiva che agevoli la partecipazione delle categorie vulnerabili;

supportare le ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio rivolta a categorie vulnerabili, presso impianti sportivi o in altre strutture di recupero.

Partner di ASD ICE IN LINE sono il COMUNE DI RUSSI assieme alle società sportive dilettantistiche Arancioni Giovani Falchetti e Outdoor fitness, alla cooperativa sociale La Pieve, all’Istituto comprensivo A. Baccarini di Russi e all’associazione di volontariato Linea Rosa.

Il Progetto prevede una serie di attività sportive ed extra-sportive gratuite, rivolte in prevalenza ai giovani vulnerabili, ai soggetti fragili e in situazioni di particolare disagio sociale, a rischio di emarginazione e di deprivazione educativa. Per riuscire a intercettare e coinvolgere i ragazzi più in difficoltà, il Comune e ASD ICE-In Line Imola collaborano con tutti i partner che rappresentano una rete attiva formata da scuola, servizi sociali e associazioni sportive, che possono di volta in volta segnalare i casi a rischio di emarginazione.

Nel dettaglio:

CORSI DI SKATEBOARD

Periodo: da lunedì 8 aprile, tutti i lunedì e giovedì, ore 18.30

Destinatari: bambini/ragazzi dai 5/6 ai 14 anni

CORSI DI ROLLER FREESTYLE

Periodo: da martedì 9 aprile, tutti i martedì e venerdì, ore 18.30

Destinatari: bambini/ragazzi dai 5/6 ai 14 anni