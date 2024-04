Incidente mortale nella serata di venerdì alle porte di Faenza. Un uomo, un anziano di 87 anni, è deceduto investito da un’auto lungo la Ravegnana, la provinciale 302 Brisighellese-Ravennate.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Crocetta. L’anziano, poco prima delle 20, stava attraversando la strada. Al volante dell’auto, una Peugeot 306, che viaggiava verso Russi c’era un faentino di 69 anni. L’automobilista è stato sottoposto dalla Polizia Locale agli esami per alcol e droghe previsti dalla legge. Inutile l’intervento del 118. Quando medici e infermieri sono arrivati sul luogo dell’incidente, per l’87enne, anch’egli faentino, non c’era più nulla da fare.

Per permettere i rilievi dell’incidente, la viabilità lungo la provinciale è stata regolata dalla Polizia stradale con un senso unico alternato.