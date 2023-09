Spiaggia per persone con disabilità: 2023 positivo. L’anno prossimo il nuovo stabilimento

Si conclude la stagione balneare della spiaggia Insieme a Te, a Punta Marina, ideata per le persone con disabilità e le rispettive famiglie. Si chiude un ciclo per l’associazione e ne parte un altro. Dall’anno prossimo infatti inizierà la concessione ventennale che permetterà all’associazione di ripensare lo stabilimento balneare progettando investimenti a lunga scadenza. Per prima cosa cambierà la spiaggia: aumenteranno gli ombrelloni per permettere di ospitare più famiglie e accompagnatori, rendendo tutto il tratto di fronte allo stabilimento accessibile