Domani presso la Darsena Pescherecci di Marina di Ravenna , alle ore 20.00 si terrà le terza edizione del palio della voga città di Ravenna .

Un appuntamento che si propone di essere in soluzione di continuità con la storica prima edizione tenutasi nel 2019 , Asd Mauro Dutto Endas Ravenna insieme a società nazionale salvamento Sez . Ravenna e Pro Loco Marina di Ravenna , realizzeranno nuovamente un format unico nel suo genere per sancire quale sarà il miglior vogatore in canotta rossa della riviera , la sfida vedrà partecipanti da Rimini a i lidi ferraresi provenienti da tutte le spiagge .

Orgogliosi di riportare questo storico evento in città ringraziamo le collaborazioni ulteriori Autorità Portuale e Capitaneria di Porto .