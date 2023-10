I Campionati Italiani Under 22 si sono svolti a Mondovi’ Dal 29 settembre all’1 ottobre dove ha partecipato anche Ghini Gessica dell’ Edera Boxing Gym Ravenna, ex Campionessa Italiana under 22 del 2022.

Nelle semifinali di Venerdi 29 settembre Ghini Gessica nella categoria dei 57kg ha incrociato i guanti con la fortissima Lombarda Arrab Yasmin, alla 1° ripresa Ghini parte alla carica e cerca di tagliare la strada alla sua avversaria ma non riesce a trovare gli spazi giusti per lavorare sulla corta distanza, nella seconda ripresa il suo angolo le consiglia di cambiare strategia e di lavorare sulla lunga distanza attendendo gli errori della sua avversaria per poi rientrare con combinazioni rapide, Arrab si trova in difficoltà con questo cambio di programma e non riesce più a controllare il match, finisce così anche la terza ripresa che vede vincente Ghini Gessica 5 a 0 guadagnandosi così la finale.

Nelle finali di domenica 1 ottobre Ghini Gessica ha incontrato la fortissima Campana Prisco Sharon della Vesuviana Boxe, molto conosciuta dalla federazione pugilistica italiana per aver partecipato diverse volte a tornei Nazionali e Internazionali portando a casa diverse medaglie, la Prisco conta un record di 68combattimenti con pochissime sconfitte, il match inizia con una Prisco decisa e molto determinata ma Ghini non si lascia intimidire e cerca in tutti i modi di trovare il modo giusto per portare a casa questa medaglia, nella prima ripresa purtroppo non riesce a trovare la giusta misura, la sua avversaria è molto veloce entra ed esce facendo spostamenti laterali e non facendosi mai trovare, nella seconda ripresa la Ghini inizia ad aumentare il ritmo e a tagliare bene la strada costringendo la sua avversaria ad andare spesso alle corde, nella terza ripresa Prisco è un po’ più stanca dopo aver avuto il fiato addosso per 2 riprese dalla sua avversaria cala il ritmo e non riesce più a muoversi sulle gambe come prima, Gessica dà il tutto per tutto per cercare di recuperare le 2 riprese passate e riesce a mettere in difficoltà più volte la sua avversaria ma purtroppo questo non basta e perde ai punti diventando così Vice Campionessa d’Italia e porta a casa una medaglia d’argento molto meritata, Ghini Gessica accetta la sconfitta sapendo di aver perso con una degna avversaria facendole sudare questa vittoria.