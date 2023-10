10 anni di Green-Go Bus a Faenza: la prossima settimana in arrivo la navetta rosa

10 anni di Green-Go Bus a Faenza. Il 16 settembre 2013 la navetta elettrica gratuita compiva il primo collegamento fra il centro città e Piazzale Pancrazi. 1.268.647 le persone trasportate in questo decennio. Una media di quasi 123.900 all’anno, 347 utenti al giorno, ma, ancor più importante, 233.250 chili di CO2 che non sono stati emessi in atmosfera. La navetta in questi anni ha suscitato gli interessi di altre città (Ravenna, Bologna, Milano, Torino), ha abbracciato le esigenze delle persone con disabilità e nei prossimi giorni vedrà l’ingresso in circolazione di un mezzo rosa.