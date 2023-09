Una serata di profonda gratitudine e condivisione ha avuto luogo ieri sera, quando una cena simbolica di ringraziamento è stata offerta da Confcommercio Ascom Faenza per ringraziare alcuni tra coloro che hanno lavorato instancabilmente nei mesi dell’alluvione.

Alla cena, organizzata durante la Cena Itinerante che ha visto la partecipazione di Ascom con la scuola di cucina KWAK appena rimessa a nuovo dopo l’alluvione, hanno partecipato come ospiti il sindaco Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri, gli Assessori Milena Barzaglia, Davide Agresti e Massimo Bosi, la Consigliera Regionale Manuela Rontini, il Presidente di Ascom Faenza Paolo Caroli, una rappresentanza dei vigili del fuoco, membri della comunità, autorità locali, dipendenti e soci dell’associazione.

“Il nostro obiettivo era non solo quello di creare un momento di ringraziamento ma anche di condivisione e di unità”, ha dichiarato Francesco Carugati direttore di Confcommercio Ascom Faenza ” Per noi è stato importante riuscire ad organizzare questo momento che ha reso la serata ancora più significativa. Siamo anche noi una delle tante realtà alluvionate, e con questa serata abbiamo voluto dare un nostro contributo per la ripartenza della nostra città e ad un ritorno, auspichiamo quanto prima, ad una situazione di normalità”.