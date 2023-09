L’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, Zona di protezione speciale e Area di riequilibrio ecologico, riaprirà al pubblico dopo la pausa estiva da domenica 3 settembre e fino al 15 ottobre tutte le domeniche pomeriggio.

La visita è libera e gratuita dalle 14.30 alle 18.30.

«La fine dell’estate porta come tutti gli anni l’esplosione della fioritura dell’edera in oasi – spiega Roberto Fabbri dell’associazione Lestes, che gestisce il podere – ed è possibile vederla con i suoi abbondanti fiori giallastri lungo i sentieri o individuare questi verso il cielo ascoltando lo stordente e inebriante ronzio di una moltitudine di insetti impollinatori come api domestiche, api selvatiche, vespe, farfalle, mosche varie e tanti altri esapodi. Questa pianta autoctona nell’oasi è molto presente sia a terra sia abbarbicata su tanti alberi e costituisce una “ricchezza” per l’ambiente boschivo.

Per scoprire l’importanza di tale pianta sarà installata una serie di cartelli di legno dedicati ai vari elementi positivi che ce la fanno apprezzare.

Tra l’altro molti insetti e altri animali, anche di pregio naturalistico come alcuni uccelli, avrebbero difficoltà a superare l’inverno – conclude Fabbri – ma grazie all’abbondantissima produzione di nettare e in seguito di bacche, possono fare scorte di nutrienti. E poi… per l’uomo può esserci la produzione di uno squisito miele di edera.»

Diversi sono gli eventi in programma nel periodo di riapertura del Pantaleone.

Il 23, 24 e 30 settembre e il primo ottobre si svolgerà il consueto evento “Il vino dal bosco alla cantina” dove dopo una visita guidata nell’oasi alla ricerca della vecchia piantata, ci si trasferirà nel vigneto e nella cantina Longanesi per passeggiata tra le uve ancora appese e assaggi di tanti vini e altro.

Domenica 15 ottobre i cancelli apriranno già alle 10 per ospitare “Un albero e un bambino”, festa dei nuovi nati nel comune di Bagnacavallo e degli alberi dedicati a loro.

Il 22 ottobre il Podere sarà poi aperto tutto il giorno in occasione della festa annuale di “Giardini Segreti” che si svolgerà unicamente in tale area.

Altri eventi in oasi ci saranno il 19 novembre, in occasione della Festa degli Alberi, che prevede tra l’altro una merenda con tanti frutti dimenticati e la distribuzione dei giovani alberi salvati dallo sfalcio dei prati.

Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello.

Le visite guidate sono possibili durante l’intero anno per scolaresche e piccoli gruppi; necessaria però la prenotazione con un congruo anticipo.