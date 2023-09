Per due giorni a Faenza la miglior ceramica italiana: inaugurata Made in Italy

Faenza celebra la ceramica italiana. Made in Italy sabato 2 e domenica 3 settembre animerà il centro storico della città manfreda con 120 espositori, mostre, musei aperti, concerti, performance. Da fiera della ceramica italiana, Made in Italy si struttura sempre di più a festival tenendo insieme arte e artigianato, design, oggetti per la casa, gioielli e sculture. La due giorni arriva a poco più di tre mesi dall’alluvione, che ha colpito anche luoghi della cultura e botteghe, al centro nei mesi scorsi della solidarietà dell’Associazione Italiana Città della Ceramica.