L’Associazione Donatori Volontari Sangue di Ravenna (ADVS FIDAS) e Fondazione ADMO Emilia-Romagna ETS, hanno voluto ufficializzare la reciproca collaborazione, sottoscrivendo un protocollo d’intesa presso la sede di ADVS all’Ospedale Civile di Ravenna.

Le due Associazioni hanno sempre lavorato in sinergia nel corso degli anni, per diffondere la Cultura del Dono.

“Il mondo del volontariato ed in particolare quello della donazione, ha costante bisogno di rafforzare questi rapporti fra associazioni – commenta Monica Dragoni, Presidente di ADVS Ravenna – perché è fondamentale trasmettere alla cittadinanza il senso di importanza del Dono. La collaborazione fra associazioni permette di raggiungere un maggior numero di persone, con più efficacia, per un obiettivo comune.”

Al centro del documento una serie di azioni volte a implementare un progetto di collaborazione finalizzato a dare nuovo impulso alla donazione di sangue e cellule staminali emopoietiche.

“Gli obiettivi comuni possono essere raggiunti attraverso un’azione condivisa e costante e, tramite questo accordo sinergico, sarà possibile incrementare il numero di adesioni di nuovi donatori, mission associativa di entrambe le parti.” – afferma la Presidente di Fondazione ADMO Emilia-Romagna ETS Rita Malavolta.

A.D.V.S. Fidas Ravenna opera sul territorio ravennate dal 1961 e conta ad oggi oltre 7.000 soci iscritti ed un totale di quasi 9000 donazioni di sangue ed emoderivati all’anno.

Fondazione ADMO Emilia Romagna ETS svolge ogni giorno attività di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della donazione del midollo osseo e iscrive nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo giovani speranze di vita tra i 18 e 35 anni grazie ad un semplice prelievo salivare. Opera in ogni provincia della Regione e conta circa 100.000 iscritti come potenziali donatori di midollo osseo di cui oltre 10.000 in Romagna. Tutto questo per raggiungere un unico obiettivo: trovare un donatore compatibile per ogni paziente oncoematologico in attesa di un trapianto salvavita.