Al via la terza edizione del Premio “Storie di Alternanza”, iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane a cui la Camera di commercio di Ravenna ha aderito.

Con la pubblicazione del bando sul sito del Premio (www.storiedialternanza.it) e sul portale https://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/alternanza-scuola-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-1 riparte il concorso nazionale che – stando ai numeri delle due precedenti edizioni – ha destato grandissimo interesse: sono stati, infatti, oltre 18.000 gli studenti che hanno partecipato alle due competizioni e oltre 1.600 i video racconti presentati.

Come le precedenti, anche la nuova edizione prevede 2 categorie di concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) e 2 sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, dal 9 settembre al 21 ottobre 2019 e dal 3 febbraio al 20 aprile 2020, per premiare i progetti di alternanza realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

La Camera di commercio di Ravenna effettuerà una selezione dei video presentati tramite la piattaforma www.storiedialternanza.it e conferirà riconoscimenti a livello locale. I vincitori dei premi locali saranno candidati al concorso nazionale, che prevede tre riconoscimenti per la categoria Istituti Tecnici e professionali e altrettanti per i Licei. Unioncamere premierà inoltre con una menzione speciale, assegnata in accordo con Federmeccanica, un video racconto incentrato sul settore della meccatronica per il quale sarà possibile effettuare un tirocinio extracurriculare retribuito, della durata di tre mesi, presso una medio-grande impresa del settore dal profilo internazionale e impegnata in investimenti 4.0. Inoltre è prevista una speciale premiazione per il ruolo del tutor aziendale per le qualità formative particolarmente apprezzate da studenti, docenti e imprese nell’ambito del percorso di alternanza.

Le premiazioni locali saranno gestite dalla Camera di commercio di Ravenna, mentre quelle nazionali si terranno a Verona, il 28 novembre in occasione di Job&Orienta 2019, e a Roma, presso la sede di Unioncamere, nel mese di maggio 2020.

“Il Premio – evidenzia Giorgio Guberti presidente della Camera di commercio di Ravenna– intende contribuire ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi per le competenza trasversali e per l’orientamento e, attraverso la realizzazione di video-racconti che descrivano le attività svolte e le competenze maturate dagli studenti, renderli ancora più protagonisti dell’esperienza che hanno vissuto, con il supporto dei tutor aziendali e scolastici”.

Per tutte le informazioni aggiornate sulla modalità di partecipazione si invita a consultare il sito www.storiedialternanza.it, mentre per assistenza tecnica e operativa sulla piattaforma di invio delle candidature: assistenza@storiedialternanza.it. L’ufficio Sportello Genesi della Camera di Commercio di Ravenna è a disposizione per chiarimenti e informazioni