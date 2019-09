Domenica 22 settembre, all’interno del programma della Festa del Paese di Sant’Alberto, si terrà la Giornata del donatore di sangue dell’AVIS Comunale Ravenna rivolta a tutti i volontari di sangue e plasma.

In programma, nella mattinata c’è un’escursione in bicicletta alla scoperta dei fenicotteri e delle Valli di Comacchio, a cui seguirà, alle 12,30, il pranzo sociale per i donatori AVIS che si terrà presso lo stand della Pro Loco di Sant’Alberto in via Nigrisoli 129. E’ possibile prenotarsi per quello che sarà un “pranzo con delitto”, con intrattenimento teatrale dal titolo “Chi l’AVISto?”, contattando m.perelli@avis.it oppure chiamando il tel. 347.9781921.

Nel pomeriggio, musica, giochi e stand gastronomici per concludere, alle 23,15 con i fuochi d’artificio. Tutti i dettagli sul sito ravenna.avisemiliaromagna.it