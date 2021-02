Dopo l’annuncio dell’arrivo dalla Juve Stabia del portiere Matteo Tomei, il Ravenna Calcio ha concluso altre operazioni nell’ultimo giorno di mercato.

È stato raggiunto l’accordo con il Prato per il passaggio di Matteo Boccaccini in giallorosso. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato

Per Matteo si tratta di un ritorno a Ravenna, dopo la positiva esperienza nella stagione 2018-19, dove ha totalizzato 28 presenze ed un gol che valse la bellissima vittoria all’ultimo respiro contro la Ternana. Il giocatore sarà da oggi a disposizione di mister Colucci per sostenere il primo allenamento.

Sempre dalla Juve Stabia è arrivato Roberto Codromaz. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022.

Difensore centrale classe 1995, Roberto, è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di passare 3 anni alla Feralpisalò con la quale ha debuttato tra i professionisti. Tre anni anche a Trieste prima di indossare le maglie di Rimini e Juve Stabia.

Dalla Paganese la società giallorossa ha invece acquisito il cartellino del centrocampista Alessio Benedetti, che ha firmato fino a giugno 2021

Centrocampista centrale originario di Assisi è un prodotto del vivaio del Milan. Prima di arrivare alla Paganese ha indossato, tra le altre, le casacche di Catanzaro, Cremonese, Viterbese in serie C e di Cittadella in serie B.

Infine è stato risolto anticipatamente il prestito di Paolo Marchi che ha fatto ritorno alla Reggina.