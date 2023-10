Ottimi piazzamenti ai Campionati Europei Master di atletica leggera di Pescara per Simona Giorgi e Federica Oliani, portacolori dell’Atletica Ravenna, in questa occasione con la divisa della Nazionale Italiana. A Zola Predosa, invece, gran prestazione per Enrico Ricci, con vittoria di categoria alla 5Km su strada ed ottimo piazzamento nella classifica generale.

Partiamo dai Campionati Europei di Pescara, dove Simona Giorgi, lanciatrice categoria SF50, è entrata in finale in entrambe le specialità in cui era impegnata. Nel lancio del martello 3Kg, con 38,45, metri ha conquistato la 7ª posizione finale, mentre nel lancio del martello con maniglia 7kg260 si è piazzata al 6° posto con 13,02 metri. Un’ennesima conferma per Simona, dopo i titoli regionali ed i podi ai Campionati Italiani, ottenuti in questa stagione, nelle medesime discipline. Ottimo nono posto finale nel salto triplo per Federica Oliani, categoria SF45, grazie al record personale di 9,31 metri; 11° posto con 4,21 nel salto in lungo. Anche per Federica, un bel record personale dopo il titolo regionale appena conquistato nel salto triplo. Sempre un orgoglio ed un’emozione particolare poter indossare la maglia azzurra!

Nello scorso weekend anche i fondisti dell’Atletica Ravenna hanno ben figurato ai 3° Memorial Bruno Lolli, gara nazionale 5Km su strada a Zola Predosa, Bologna. Nella categoria allievi, under 18, altra meravigliosa vittoriaper Enrico Ricci con l’ottimo tempo di 15’17”; 17° posto finale su 195 partecipanti! Sempre tra gli allievi 4° Luca Turturro (51° posto generale). 27° posto assoluto per Mattia Broccoli con 15’46” (19° di categoria). 10° Michele Marconi nei master nella categoria SM45. Lieve infortunio invece per Filippo Fantini, che non è riuscito a concludere la gara. In questa fase finale della stagione outdoor, altro appuntamento con l’atletica leggera a Ravenna il 10 ottobre, per la Fase Regionale del Trofeo Nazionale Ragazzi, sempre organizzato dalla società ravennateAtletica Ravenna.