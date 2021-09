Sono aperte le iscrizioni per la regata Go To Barcolana da Ravenna, la prova che si inserisce come una delle “nuove rotte” nel ricco calendario della manifestazione triestina e ha l’ambizione di essere il collettore delle imbarcazioni della costa del medio Adriatico.

Ogni anno, infatti, una flotta di partecipanti alla Barcolana si sposta dalle coste del medio Adriatico per raggiungere Trieste: oltre un centinaio di equipaggi affronta una “crociera autunnale” per raggiungere gli ormeggi lungo le Rive di Trieste e prendere parte alla grande festa a terra e in mare; quest’anno il trasferimento diventa una regata, che si inserisce tra le tante innovazioni di Barcolana53.

Per arricchire di contenuti la manifestazione e completare il calendario, infatti, la Società Velica di Barcola e Grignano e il Circolo Velico Ravennate hanno ideato la “Go To Barcolana da Ravenna” che partirà giovedì 7 ottobre alle 16 30 da Marina di Ravenna. La regata è aperta a tutti i monoscafi iscritti alla Barcolana 2021, purché abbiano una lunghezza fuori tutto minima di m 8,46, che soddisfano i requisiti World Sailing Offshore Special Regulations 2021 per regate di categoria 3 con obbligo di zattera di salvataggio e VHF marino e con le dotazioni di bordo previste dalla normative italiana per la navigazione fino a 50 miglia nautiche. La divisione in classi sarà la stessa della Barcolana, con la creazione di eventuali raggruppamenti per soddisfare il numero minimo: ai concorrenti verrà assegnato un unico numero di mascone valido per le due regate.

Il Circolo Velico Ravennate metterà in palio un Trofeo che verrà assegnato al primo yacht overall della speciale classifica in tempo compensato ORC: il trofeo è stato ideato e realizzato in mosaico da ABA, Accademia di Belle Arti di Ravenna che ha tra le sue attività principali l’insegnamento per la realizzazione e il restauro dei mosaici che sono distintivi e vocazione naturale della città romagnola.

L’ambizione è dunque che a Ravenna possano confluire tutte le imbarcazioni che salgono sulla costa adriatica per raggiungere Trieste, gli iscritti potranno usufruire fin da domenica 3 ottobre di ormeggi gratuiti grazie alla collaborazione con il porto turistico Marinara

Il bando e il modulo per l’iscrizione sono a disposizione sul sito del Circolo Velico Ravennate e sul sito di Barcolana