È di 14 medaglie d’oro, 17 d’argento e 12 di bronzo, oltre al quinto posto nella graduatoria per società, il bottino delle nuotatrici e dei nuotatori delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores del Nuoto Sub Faenza al 2° Trofeo Motion organizzato dalla Rari Nantes Romagna domenica scorsa alla piscina comunale di Forlì. Ha brillato in particolare Alex Gaddoni, vincitore della “australiana”, la spettacolare gara ad eliminazione, ed autore della migliore prestazione tecnica nella categoria Ragazzi, mentre in campo femminile Andrea Maltoni si è classificata terza nella medesima specialità. “Abbiamo cercato di trovare una buona condizione con i ragazzi che ancora erano alla ricerca di una qualifica per le finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta in occasione di questa che era l’ultima opportunità – commenta coach Marco Fregnani, allenatori degli “Assoluti”, a Forlì assieme a Fabrizio Zani, coach dei Ragazzi – e i miglioramenti sono arrivati puntuali con diversi miglioramenti da parte di tutti e tempi che dovrebbero, col condizionale d’obbligo fino alle comunicazioni ufficiali, garantire diverse finali fino a sabato ancora lontane”. Le Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta (CRCVC) da 25 metri sono programmate per sabato 16 e domenica 17 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione, sabato 23 e domenica 24 marzo alla piscina “Campedelli” di Carpi.

Lunedì 11 e martedì 12 marzo a Riccione si svolgeranno invece i Campionati italiani di Categoria di Fondo indoor, dove sulla distanza di 5 chilometri saranno in gara per il Nuoto Sub Faenza la campionessa regionale junior Giada Minelli e Filippo Rondinini, classificatosi quarto in Emilia-Romagna.

Prestazioni comunque da incorniciare, dato il contesto internazionale, quelle dei tre atleti Master del Nuoto Sub Faenza ai Campionati del Mondo a Doha, capitale del Qatar. Nadia Cerchierini (categoria M30) si è classificata 13^ nei 50 metri rana con il tempo di 38”74, Leopoldo Liverani (M35) ha ottenuto il 16° posto nei 50 rana in 36”05, Dylan Tozzi (M30) si è piazzato 20° nei 100 farfalla in 1’04”83 e 23° nei 50 stile libero in 26”08. L’intera squadra dei Master faentini tornerà in gara domenica 24 marzo alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna per il 23° Trofeo Nuovo Nuoto.

Trasferta più vicina ma con meno soddisfazione è stata quella dei Master della pallanuoto a Riccione da dove, privi di alcuni giocatori titolari, sono tornati battuti giovedì scorso per 7 a 17 nell’incontro valido per la 2^ giornata di ritorno nel girone A del Campionato regionale Uisp. I ragazzi di coach Spoglianti giocheranno in casa giovedì 14 marzo alle 21 contro la Reggiana.

Nel settore della pallanuoto giovanileper la squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini la 7^ giornata di andata del Campionato regionale Uisp prevedeva per sabato scorso la trasferta alla piscina Dogali di Modena per affrontare la Penta, che è stata sconfitta per 13 a 3. “Sono felice per il successo – commenta il coach -, però eravamo consapevoli di affrontare un team alla nostra portata e il risultato ci conforta. Abbiamo così concluso il girone di andata al terzo posto in classifica, ma nel girone di ritorno vogliamo potercela giocare col Carpi e col Bologna: per farlo però bisogna avere più grinta, perché sono formazioni ben rodate”. La squadra Allievi Under 16tornerà in acqua per la 4^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin domenica 10 marzo alle 15.45 alla piscina “Carmen Longo” di Bologna per incontrare il President. La squadra Esordienti Under 12 nella sesta giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B sarà domenica 10 marzo alle 14 di scena a Ravenna per strappare i primi punti in attesa che scatti la seconda fase del campionato.