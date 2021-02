Tutto è pronto per l’esordio della Tecnoprotezione in serie C. La squadra di coach Casadei debutterà sabato alle 17.30 al PalaBubani contro il Russi Volley, primo impegno di una stagione anomala a partire dalla formula del torneo, completamente rivoluzionata.

La ritardata partenza del campionato porterà a giocare soltanto il girone di ritorno, ovvero dieci partite, al termine delle quali ci saranno i verdetti, ma soltanto per quanto riguarda le promozioni. Sono infatti state bloccate le retrocessioni, dato che non si giocheranno i campionati dalla serie D in giù. La Tecnoprotezione disputerà quattro partite in casa e sei fuori.

“È stata una stagione difficile e piena di imprevisti – spiega l’allenatore Roberto Casadei -, perché le tante interruzioni non ci hanno mai permesso di lavorare con continuità e molte volte le giocatrici si sono dovute allenare per conto loro in casa. Non nego che quando abbiamo finalmente iniziato ad allenarci con continuità, la forma non fosse delle migliori, ma poi giorno dopo giorno la squadra è cresciuta e non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo una squadra giovane all’esordio in questo campionato, ma sono convinto che giocando cresceremo e acquisiremo sempre più fiducia nei nostri mezzi.

L’obiettivo che ci siamo posti con la società è di far crescere le nostre giovani per portarle presto in serie B2 anche se ovviamente punteremo a dare il massimo e a vincere più partite possibile. Se faremo bene e il prossimo anno alcune atlete saranno in panchina nella squadra di B2, vorrà dire che sarà stata una buona stagione”.

Il calendario della Tecnoprotezione

PRIMA GIORNATA Sabato 13 febbraio ore 17.30: Tecnoprotezione – Russi Volley

SECONDA GIORNATA Venerdì 19 febbraio ore 21.15: Copparese Volley – Tecnoprotezione

TERZA GIORNATA Sabato 27 febbraio ore 21: Villanova Bologna – Tecnoprotezione

QUARTA GIORNATA Sabato 6 marzo ore 17.30: Tecnoprotezione – PGS Bellaria Bologna

QUINTA GIORNATA Sabato 13 marzo ore 20: Pontevecchio Bologna – Tecnoprotezione

SESTA GIORNATA Sabato 20 marzo ore 17.30: Tecnoprotezione – Anzolavolley

SETTIMA GIORNATA Sabato 27 marzo ore 17.30: Involley Romagna – Tecnoprotezione

OTTAVA GIORNATA Sabato 10 aprile ore 17.30: Tecnoprotezione – Massavolley

NONA GIORNATA Sabato 17 aprile ore 20.30: Castenaso Volley – Tecnoprotezione

DECIMA GIORNATA: Riposo

UNDICESIMA GIORNATA Sabato 1 maggio ore 18: Pallavolo Budrio – Tecnoprotezione

La rosa della Tecnoprotezione

Palleggiatrici: Annalisa Asirelli, Veronica Zama;

Centrali: Milla Spada, Anna Tortolani, Giulia Baldani, Schiacciatrici: Sara Goni, Emma Guardigli, Francesca Zani

Opposte: Gioia Betti, Agnese Scardovi, Lucia Solaroli, Alessia Seganti

Libere: Letizia Biondi, Maria Letizia Greco

Allenatore: Roberto Casadei