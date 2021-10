Ancora un poco di pazienza e parte la stagione sportiva 2021-2022, quella delle gare, per il Centro Sub Nuoto Club 2000: al via ci saranno i nuotatori agonisti, poi toccherà ai Master, mentre per la pallanuoto e il nuoto artistico i tempi sembrano allungarsi, al punto che vedere l’inizio dei campionati di pallanuoto in dicembre sarebbe già un buon traguardo.

Come si prevedeva è arrivata l’ufficialità dello svolgimento del 10° Trofeo internazionale “Nuoto Riccione” che si svolgerà allo Stadio del Nuoto di Via Monte Rosa sabato 23 e domenica 24 ottobre: vi potranno partecipare in campo maschile gli atleti delle categorie Ragazzi (2008-2007-2006), Juniores (2005-2004) e Assoluti (2003 e precedenti), mentre in campo femminile le atlete delle categorie Ragazze (2009-2008), Juniores (2007-2006) e Assoluti (2005 e precedenti) ed è quindi scontata una forte partecipazione delle nuotatrici e dei nuotatori della società di Faenza.

Un consistente squadrone del Centro Sub Nuoto parteciperà anche ai 66esimi Campionati nazionali Libertas di nuoto riservati alle categorie Esordienti C, Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti (Cadetti e Seniores) maschili e femminili che avranno luogo dal pomeriggio di sabato 30 ottobre alla mattinata di lunedì 1 novembre alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna in vasca da 50 metri.

La stagione di gare dei nuotatori Master faentini ha per ora come primo appuntamento il 18esimo Trofeo De Akker Sprint nella vasca da 50 metri della Piscina “Carmen Longo” presso lo stadio “Renato Dall’Ara” in Via dello Sport a Bologna, programmato per domenica 14 novembre, ma non è esclusa una partecipazione di alcuni atleti al Trofeo Amici del Nuoto Firenze, che si disputerà domenica 7 novembre nella piscina comunale olimpionica “Goffredo Nannini”, nota meglio come Bellariva. Tra sabato 20 e domenica 21 in agenda c’è il 17° Trofeo Città di Riccione allo Stadio del Nuoto e la domenica successiva l’8° Trofeo Fanatik Team a Forlì. Va precisato che le società sportive di Bologna, Riccione e Forlì sono al lavoro alacremente per organizzare le rispettive competizioni, ma che a livello ufficiale ad oggi c’è solo il meeting nel capoluogo toscano. Evento clou della stagione Master saranno sicuramente i Campionati Europei che si svolgeranno dal 28 agosto al 4 settembre in contemporanea allo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma e presso il Centro Federale Blustadium Pietralata, entrambi con vasca scoperta a dieci corsie: e qualcuno a Faenza ci sta facendo un pensierino.