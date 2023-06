Prima vittoria per la squadra del Tennis Club Faenza impegnata nel campionato di Serie B2 Femminile. Ieri, domenica 4 giugno, le biancazzurre hanno sbancato il Circolo Tennis Rovereto imponendosi con un netto 4-0. Nei tre singolari, Alessia Ercolino ha superato Irene Osti 6-1 6-0, Chiara Arcangeli si è imposta su Matilde Vivaldelli 6-3 6-2 e Veronica Valgimigli ha inflitto un 6-2 6-1 ad Ana Tamindzic. Tutto facile anche nel doppio per Ercolino ed Arcangeli, che hanno battuto la coppia formata da Matilde Vivaldelli e Federica Civettini 6-0 6-0.

“Ercolino ha giocato un ottimo tennis, variando molto il gioco tra back, palle corte e discese – commenta la capitana Paola Tampieri – La partita di Arcangeli, grazie alla sua maggiore solidità da fondo campo e ad una percentuale alta di punti vinti col servizio, non è mai stata in discussione. Dal canto suo Valgimigli ha imposto da subito il suo ritmo e con i suoi colpi più potenti rispetto all’avversaria ha vinto agevolmente. Nel doppio, Chiara ed Alessia sono sempre state attente sia a fondo che nei colpi al volo, e nulla hanno concesso alle avversarie”.

Il successo di Rovereto, che rincuora il team faentino e soprattutto muove la classifica, è arrivato due giorni dopo la sconfitta per 1-3, sempre in Trentino, contro l’Asa Trento. In quel caso, nei singolari erano arrivate le sconfitte di Valgimigli contro la forte lituana Marija Semenistaja e quella dell’esordiente faentina Sandy Mamini contro Noemi Maines; il risultato a sorpresa lo aveva raccolto la 2.7 Ercolino, riuscita a battere, al termine di una partita molto combattuta, durata quasi tre ore, la 2.3 Vittoria Segattini per 7-5 5-7 6-4. Niente da fare invece nel doppio, con Arcangeli ed Ercolino sconfitte 6-3 6-3 contro Maines e Semenistaja.

Ora per il Tennis Club Faenza la prima fase si chiuderà con due incontri casalinghi: domenica prossima, 11 giugno, contro il Ct Reggio Emilia, e domenica 18 giugno contro il Casalboni Santarcangelo, in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per non retrocedere. La classifica attuale è la seguente: Trento, Sassari e Verona 10; Reggio Emilia 7; Faenza e Casalboni Santarcangelo 3; Rovereto 0. Per le faentine l’obiettivo dovrà essere quello di evitare la retrocessione diretta, riservata alle ultime due del girone, cercando poi di guadagnare la salvezza nei play-out, riservati a quarta e quinta.