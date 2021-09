Inaugurato in viale De’ Brozzi a Lugo il nuovo Eurospar, un punto vendita di quasi 1500 metri quadrati con 42 collaboratori, di cui 38 neo assunti. Si tratta del 24esimo punto vendita in Emilia Romagna gestito da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, dove gestisce 241 punti vendita diretti a insegna Despar, Eurospar e Interspar e rifornisce 333 punti vendita affiliati.